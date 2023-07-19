СФ одобрил закон о праве регионов определять порядок обращения с бездомными животными

Он, в частности, предусматривает отлов, размещение и содержание в приютах, стерилизацию, вакцинацию и возврат неагрессивных бездомных животных в места их обитания

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, наделяющий регионы правом устанавливать свои правила обращения с бездомными животными.

Изменения вносятся в закон об ответственном обращении с животными, который в настоящее время устанавливает единый и обязательный порядок мероприятий с животными без владельцев. Он в том числе предусматривает отлов, размещение и содержание в приютах, стерилизацию, вакцинацию и возврат неагрессивных бездомных животных в места их обитания.

Одобренный сенаторами закон определяет, что законодательные акты субъектов РФ могут устанавливать свои мероприятия по обращению с животными без владельцев, а также требования к отлову бездомных животных. Таким образом, регионы получают право вводить свои правила обращения с бездомными животными без учета норм статьи 18 федерального закона, которая определяет правила отлова безнадзорных животных, а также обязывает размещать их в приютах, в том числе содержать в них животных пожизненно, если их невозможно вернуть в прежние места обитания.

Кроме того, закон разрешает регионам принять свои нормы, позволяющие содержать бездомных животных в местах и пунктах временного содержания, которые не являются приютами. Регионы также могут принять законодательные акты, которые позволят им не учитывать методические указания, утвержденные кабмином РФ, при установлении порядка обращения с бездомными животными.

Помимо этого, новые нормы дополняют закон положением, согласно которому владельцы животных должны "исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных".

Как отметили в профильном комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, принимая во внимание сложившуюся в ряде субъектов РФ неблагоприятную обстановку, связанную как с обращением с безнадзорными животными, так и с животными, имеющими владельцев, "предлагаемые изменения являются обоснованными и направлены на обеспечение безопасности и законных интересов граждан". Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.