СФ одобрил закон о создании федерального резерва авиации для охраны лесов от пожаров

Решения о применении сил и средств резерва, а также критерии их применения будет принимать Рослесхоз

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон о создании федерального резерва сил и средств для авиационных работ по охране лесов от пожаров.

Резерв создается для осуществления мер экстренного реагирования с целью охраны лесов от пожаров. Соответствующие изменения вносятся в Лесной кодекс РФ. Решения о применении сил и средств резерва, а также критерии их применения будет принимать Рослесхоз. Он также установит порядок осуществления мер экстренного реагирования, в том числе нормы применения техники, оборудования и противопожарного снаряжения, которые будут необходимы для охраны лесов от пожаров.

При лесопожарном зонировании будут выделяться зоны контроля лесных пожаров. Под ними предлагается понимать территории, на которых тушение лесных пожаров будет осуществляться с учетом особенностей, установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Нормативы и критерии выделения таких зон установит Рослесхоз.

Закрепляются нормы о противопожарном обустройстве лесов. Оно будет представлять собой комплекс мер по недопущению распространения лесных пожаров, включая в том числе противопожарную пропаганду, а также обучение населения мерам пожарной безопасности в лесах. Зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимир Лебедев напомнил, что в советские времена существовал проект противопожарного обустройства лесов, от которого потом отказались. "Мы все-таки к этой теме возвращаемся. Будет проект обустройства конкретного лесничества и субъекта. Субъект будет понимать, где у него чаще всего загорается, и в этой ситуации он сможет целенаправленно, планомерно к этой ситуации подойти и подготовиться", - пояснил сенатор.

Закон определяет учреждение "Авиалесоохрана" федеральным резервом экстренного реагирования и устанавливает порядок его применения. Тушение лесных пожаров будет реализовано по согласованию Рослесхоза с главой региона, в котором горит лес. Кроме того, закон сокращает с 30 до 15 дней срок проведения государственной и муниципальной экспертизы проекта освоения лесов, с 15 до 5 рабочих дней - согласование проектов лесовосстановления и лесоразведения.

Вводится понятие "уровень реагирования на ландшафтный (природный) пожар", он будет определяться правительством РФ. Также устанавливаются особенности рубок и заготовки древесины в защитных лесах. Так, заготовка в таких лесах будет допускаться, если сплошные и выборочные рубки не запрещены или не ограничены законодательством.