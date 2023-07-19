Дума устранила препятствия для внесения сведений о границах населенных пунктов в ЕГРН

Основное препятствие для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах - пересечения границ населенных пунктов и территориальных зон с границами земельных участков, что не допускается земельным законодательством

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, согласно которому установление границ населенных пунктов и территориальных зон и внесение сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) возможно, даже если их границы пересекаются с земельными участками, где размещены линии электропередач и другие линейные объекты.

Документ был внесен на рассмотрение палаты в марте правительством РФ, в первом чтении был принят 24 мая, во втором - 18 июля. В пояснительной записке отмечается, что сейчас в ЕГРН внесено 42,3% границ населенных пунктов и 30% границ территориальных зон. "Отсутствие в ЕГРН границ населенных пунктов и границ территориальных зон негативно сказывается на градостроительном потенциале территорий муниципальных образований и субъектов РФ, создает правовую неопределенность для правообладателей земельных участков относительно их правового режима, способствует возникновению земельных споров", - отмечается в записке.

Основное препятствие для внесения в ЕГРН сведений о границах - пересечения границ населенных пунктов и территориальных зон с границами земельных участков, что не допускается земельным законодательством. Закон устанавливает, что пересечение границ населенных пунктов и территориальных зон с границами земельного участка, предназначенного для размещения линейного объекта или занятого таким объектом, а также земельных участков, имеющих, согласно сведениям ЕГРН, пересечения между собой, не препятствует установлению границ и внесению сведений о них в реестр.