Совет Федерации одобрил закон о запрете смены пола

Запрет не касается медицинских вмешательств, связанных с лечением врожденных аномалий и пороков развития, а также генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду единогласно одобрил закон о введении в РФ запрета на медицинские вмешательства, направленные на смену пола человека.

Закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" дополняется новой статьей, которая запрещает проводить медицинские вмешательства, а также применять лекарства, направленные на смену пола. При этом запрет не касается медицинских вмешательств, связанных с лечением врожденных аномалий и пороков развития, а также генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей.

Согласно закону только на основании заключения врачебной комиссии медорганизации, подведомственной Минздраву, будет разрешено вносить изменения в запись актов гражданского состояния. Документ также дополняет новую редакция закона о гражданстве РФ положением, согласно которому паспорт гражданина будет считаться недействительным через 90 дней после внесения таких изменений в запись актов гражданского состояния.

Вместе с тем Госдума ранее приняла постановление, подготовленное профильным комитетом по охране здоровья, с рекомендациями правительству РФ признать расстройства сексуального предпочтения, в том числе транссексуализм, трансвестизм и педофилию, болезнью. В документе также содержатся рекомендации кабмину ускорить подготовку перечня медицинских организаций, подведомственных Минздраву, которые будут вправе выдавать медицинское заключение о соответствии половых признаков определенному полу.

Закон дополняет Семейный кодекс РФ положением, согласно которому основанием для прекращения брака будет считаться внесение изменений в запись акта гражданского состояния о смене пола одним из супругов. Изменения вносятся в ст. 16 кодекса, в которой перечислены основания для прекращения брака. Кроме того, документ дополняет кодекс нормами, согласно которым лица, изменившие пол, не смогут быть усыновителями и опекунами детей.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования. В части внесения изменений в акты гражданского состояния закон обратной силы не имеет, поэтому документ не обязывает менять свои данные лиц, которые сменили пол до вступления документа в силу.