В Белгороде с 1 сентября в очном формате заработают 48 школ

Учиться в учреждениях будут около 40 тыс. школьников

ТАСС, 19 июля. Почти 50 школ вернутся к очному формату обучения с 1 сентября в Белгороде, учиться в учреждениях будут около 40 тыс. детей, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба мэрии города.

"С 1 сентября в очном формате заработают 48 общеобразовательных учреждений. За парты сядут около 40 тыс. школьников, в том числе 3 тыс. первоклассников", - говорится в сообщении.

По данным мэрии Белгорода, с 1 августа к полноценному режиму работы вернутся все 67 детских садов города. Как уточняется в сообщении, капитальный ремонт завершают в 10 школах Белгорода, власти почти на 300 млн рублей закупили мебель, компьютерное и технологическое оборудование, учебники и наглядные пособия.

"Главная задача нового учебного года - усиление мер антитеррористической защищенности, отработка алгоритмов действий в разных ситуациях для сохранения жизни и здоровья детей. Все предложения по организации учебного процесса обсудили с педагогами и родителями", - говорится в сообщении мэрии Белгорода.