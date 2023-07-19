Госдума наделила фактически ухаживающих за детьми отцов правом требовать алименты

Правом требовать алименты на свое содержание ранее были наделены женщины в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который наделяет отцов, фактически осуществляющих уход за общим ребенком в течение трех лет со дня его рождения, правом требовать алименты от матерей (жен и бывших жен).

Документ был внесен на рассмотрение палаты в феврале 2022 года Архангельским областным собранием депутатов. В первом чтении он был принят 21 июня, во втором - 12 июля. Закон вносит изменения в статьи 89 и 90 Семейного кодекса РФ. Ранее правом требовать алименты на свое содержание были наделены женщины (жены и бывшие жены) в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка. Мужчина получал такое право только при ряде условий: если он достиг пенсионного возраста, нетрудоспособен или общий ребенок является инвалидом.

Закон дополняет статью 89 положением, согласно которому "право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеют: супруг, фактически осуществляющий уход за общим ребенком в течение трех лет со дня его рождения". Статья 90 дополнена положением, наделяющим таким правом бывшего супруга.