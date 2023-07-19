В Петербурге представили работы художников Донбасса о Великой Отечественной войне

Выставка посвящена 80-летию освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Государственный мемориальный музей А. В. Суворова в Петербурге открыл в среду выставку "Великая Отечественная война в работах художников Донбасса из собрания Донецкого Республиканского художественного музея". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе музея Суворова, подчеркнув, что выставка посвящена 80-летию освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.

"Выставка посвящена 80-летию освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков и реализуется в рамках проекта "Военная память Донбасса" при поддержке Министерства культуры Донецкой Народной Республики. На экспозиции представлено 17 факсимильных копий графических работ из собрания музея, созданных художниками Владимиром Шенделем, Александром Прошиным, Романом Ефименко, Петром Супониным, Виктором Семисенко", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что особую историческую ценность для сегодняшнего времени работы имеют потому, что нередко являются репортажными рисунками и "фронтовыми портретами" разрушенного города.

Сотрудничать музеи начали еще в 2015 году. Так, в 2016-2017 годах в ДНР проходила привезенная из Петербурга передвижная выставка "Суворов. Путь в бессмертие". Годом позже уже в залах Суворовского музея представили выставку "Оплот Донбасса", а в 2019 году в Донецке открылась совместная выставка "Достославный год России. Война 1812 года в рисунках Н. В. Зарецкого".

Государственный мемориальный музей А. В. Суворова основан в Санкт-Петербурге в 1900 году, к столетней годовщине со дня смерти полководца. Сейчас в нем представлены более 100 тыс. артефактов, имеющих отношение к жизни и деятельности генералиссимуса.