Госдума запретила высаживать инвалидов I группы из транспорта за безбилетный проезд

Сейчас закон запрещает принудительную высадку из транспорта за безбилетный проезд только лиц младше 16 лет

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, запрещающий принудительную высадку инвалидов первой группы из общественного транспорта за безбилетный проезд.

Документ был внесен на рассмотрение палаты группой депутатов фракции "Единая Россия" в марте 2022 года, принят в первом чтении в октябре, а во втором - 18 июля текущего года.

Изменения вносятся в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. Документ дополняет статью 20 новой нормой, согласно которой запрещается принудительно высаживать из общественного транспорта инвалидов первой группы, следующих без сопровождающего и отказывающихся от оплаты проезда. Сейчас закон запрещает принудительную высадку из транспорта за безбилетный проезд только лиц младше 16 лет.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.