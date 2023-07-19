СФ одобрил закон о праве студентов педагогических колледжей работать в начальной школе

Инициатива также позволяет студентам высших учебных заведений занимать должности учебно-вспомогательного персонала вузов и научных организаций

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, который разрешает студентам последних курсов педагогических колледжей работать в детских садах и начальной школе. Документ также позволяет студентам высших учебных заведений занимать должности учебно-вспомогательного персонала вузов и научных организаций.

Согласно закону совершеннолетние студенты колледжей, которые обучаются по специальностям "Образование и педагогические науки" и успешно прошли промежуточные аттестации не менее чем за два предшествующих года обучения, наделяются правом работать в последний год обучения в детских садах и в начальной школе. Порядок их допуска к педагогической деятельности установит Минпросвещения по согласованию с Минтрудом.

Кроме того, документ разрешает студентам, получающим высшее образование, занимать должности учебно-вспомогательного персонала вузов и научных организаций, работать в сфере научного обслуживания таких организаций. Перечень должностей, которые такие студенты смогут занимать, порядок допуска к ним установит Минобрнауки также по согласованию с Минтрудом.

Кроме того, согласно закону, Минпросвещения России будет утверждать порядок и сроки отбора организаций, осуществляющих подготовку учебников, учебных пособий и иных материалов, а также требования к участникам такого отбора, перечень разрабатываемых в комплекте с учебниками учебных пособий и иных материалов, требований к ним, обязанности отобранных организаций и порядок определения условий лицензионного договора о предоставлении права использования учебников, учебных пособий и иных материалов.

Как отметила глава комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, реализация закона повысит качество подготовки и конкурентоспособность выпускников на рынке труда и облегчит молодым специалистам процесс развития самостоятельной профессиональной деятельности. "Образовательным и научным организациям предлагаемые изменения позволят решить проблему недостатка кадров", - добавила она.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.