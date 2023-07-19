СФ одобрил закон о праве РДДМ создавать первичные отделения в вузах

Координировать работу движения в вузах будет Минобрнауки

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, который наделяет "Российское движение детей и молодежи" (РДДМ) правом создавать свои первичные отделения в высших учебных заведениях.

Согласно действующему законодательству движение может создавать первичные отделения в школах, образовательных организациях среднего профессионального и дополнительного образования, а также в организациях в области культуры, спорта и других, которые работают с молодежью. Первичные отделения также могут создаваться в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Закон дает возможность РДДМ создавать свои отделения и в высших учебных заведениях. Координировать работу движения в вузах будет Минобрнауки России.

По закону РДДМ становится главным распорядителем и получателем бюджетных средств. При этом за ним сохраняется право быть получателем государственных субсидий в соответствии с российским законодательством. Нормы закона "О российском движении детей и молодежи" приводятся в соответствие с действующим бюджетным законодательством.