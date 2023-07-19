СФ разрешил проводить капремонт в домах, являющихся объектами культурного наследия

Согласно соответствующему закону, работы по капремонту не должны приводить к изменению облика, объемно-планировочных и конструктивных решений и структур, интерьера таких многоквартирных домов

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, которым разрешается проводить капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, относящихся к объектам культурного наследия.

"Работы по капитальному ремонту общего имущества в указанных многоквартирных домах, не затрагивающие предмет охраны, не являются работами по сохранению объекта культурного наследия и выполняются в соответствии с требованиями жилищного законодательства", - говорится в законе.

В частности, при выполнении этих работ не применяются требования, установленные для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия. В том числе не проводится государственная историко-культурная экспертиза, не требуется получение задания, разрешения на проведение таких работ, а также не требуется проведение согласования проектной документации в федеральном, региональном либо муниципальном органе охраны объектов культурного наследия.

Наряду с этим устанавливается, что работы по капремонту не должны приводить к изменению облика, объемно-планировочных и конструктивных решений и структур, интерьера таких многоквартирных домов.