Эксперт: жара до 30 градусов ожидается в Центральной России к началу августа

Средняя температура может превысить норму на 0,5-2 градуса

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Воздух в центральной России может прогреться до 30 градусов к началу августа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"По предварительным прогнозам, финал июля ознаменуется потеплением, а август стартует с 30 градусной жары. Собственно, раньше по климату как раз именно на этот стык двух месяцев приходилась макушка лета, когда среднесуточная температура воздуха достигала наивысшей точки в году", - говорится в сообщении.

Синоптик также отметил, что средняя температура августа в Центральной России может превысить норму на 0,5-2 градуса. Однако, осадков может выпасть на 10-30% больше нормы, поэтому погода в последнем месяце лета может быть нестабильной.

Тишковец напомнил, что нормальная температура воздуха летом для средней полосы России не должна превышать 11-16 градусов выше нуля ночью и 21-26 градусов днем.