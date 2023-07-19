Отец Леонида Агутина рассказал о своей госпитализации

Музыкант отметил, что это плановое мероприятие, и у него все хорошо

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Советский певец и композитор, отец артиста Леонида Агутина Николай госпитализирован в Москве в плановом порядке, у него все хорошо. Об этом в среду он сам сообщил ТАСС.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что Николай Агутин сам обратился в клинику "с жалобами на утомляемость, боль в икроножных мышцах и беспокойный сон", врачи решили положить его в клинику под наблюдение.

"Все нормально, плановая госпитализация. Все замечательно, все хорошо", - сказал собеседник агентства.

Николай Агутин - советский певец и композитор, много лет проработал в "Москонцерте" с такими коллективами, как "Поющие сердца", "Цветы", "Веселые ребята" и "Песняры".