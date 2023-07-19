Госдума приняла закон об уплате страховых взносов с учетом международных договоров

Документом устанавливается порядок уплаты взносов с выплат в пользу российских и иностранных граждан на отдельные виды обязательного социального страхования

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон об особом порядке исчисления и уплаты страховых взносов на отдельные виды обязательного социального страхования с выплат в пользу российских и иностранных граждан с учетом положений международных договоров. Документ был инициирован правительством России. Поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ.

Как сообщил ранее статс-секретарь - заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов, с 1 января 2023 года в РФ установлен единый совокупный тариф, но есть международные договоры, в соответствии с которыми применяются только отдельные тарифы страховых взносов, а не все в совокупности. В связи с этим остался неурегулированным вопрос уплаты с 1 января 2023 года страховых взносов на отдельные виды обязательного социального страхования с учетом положений международных договоров РФ, пояснил он.

Законом устанавливается порядок уплаты страховых взносов с выплат в пользу российских и иностранных граждан на отдельные виды обязательного социального страхования, то есть либо пенсионное, либо социальное, либо медицинское страхование в случаях, когда положениями международных договоров предусмотрено, что эти лица застрахованы только по одному или двум из трех видов обязательного социального страхования. Кроме того, из числа застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию исключаются лица, самостоятельно обеспечивающие себя работой и являющиеся военными пенсионерами - у них особый порядок начисления пенсий, поэтому они не платят страховые взносы на пенсионное страхование. Закон устанавливает возможность уплаты такими лицами взносов только на обязательное медицинское страхование.

Порядок исчисления

Предусмотренный законом порядок исчисления увязан с нормативами зачисления страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов по соответствующему виду обязательного социального страхования, установленными от суммы страховых взносов, исчисленной по единому тарифу. Документ предлагает ввести следующие страховые тарифы для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения в пользу физлиц в соответствии с международными договорами РФ: на обязательное пенсионной страхование - 72,8% от взносов по единому тарифу, на обязательное медицинское страхование - 18,3%, на обязательное социальное страхование - 8,9%.

Согласно принятым поправкам, поставленные на учет в налоговых органах на территории новых регионов РФ индивидуальные предприниматели и занимающиеся частной практикой физлица уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование только в совокупном фиксированном размере 14,4 тыс. рублей за расчетный период 2023 года, 25,2 тыс. рублей за расчетный период 2024 года, 36 тыс. рублей за расчетный период 2025 года. Кроме того, предусматривается, что главы крестьянских (фермерских) хозяйств начиная с 2023 года уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование в совокупном фиксированном размере за себя и за каждого члена хозяйства.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.