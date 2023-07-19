19 июля, 12:36

Пушилин заявил, что в ДНР больничные аптеки будут закрывать за превышение цен на препараты

Врио главы республики поручил представителям Народного контроля обратить особое внимание на ценообразование в аптеках

МАКЕЕВКА /ДНР/, 19 июля. /ТАСС/. Аптеки при больницах в Донецкой Народной Республике (ДНР) будут закрывать за превышение цен на препараты. Об этом сообщил врио главы региона Денис Пушилин в ходе встречи с представителями Народного контроля.

"Цены на лекарственные препараты. Было много обращений граждан, в особенности о тех аптеках, которые расположены при больницах. Это недопустимое нарушение. Мы видим завышение где-то на 20%, где-то на 30%, это недопустимо. <…> Не нужно делать цены ниже, чем в других аптеках. Нужно сделать такие же цены. Если это не сделают, то будем разрывать договора с недобросовестными предпринимателями", - сказал Пушилин.

Он поручил представителям Народного контроля обратить особое внимание на ценообразование в аптеках, в особенности тех, которые работают при больницах. 

Теги:
РоссияПушилин, Денис Владимирович
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