Директор "Ленкома" рассказал о состоянии Глеба Панфилова

По словам Марка Варшавера, состояние режиссера остается без изменений

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Народный артист РСФСР, режиссер Глеб Панфилов, госпитализированный ранее с инсультом и воспалением легких, остается в больнице в удовлетворительном состоянии, врачи делают все необходимое для его восстановления. Об этом сообщил журналистам в среду директор "Ленкома Марка Захарова" Марк Варшавер.

"Удовлетворительное состояние. Очень надеемся, что все-таки он "вырулит". Какой другой путь? На самом деле произошло несчастье большое, люди после такого вообще не возвращаются к жизни, а он вернулся, - сказал Варшавер. - Идет громаднейшая работа по его восстановлению".

11 мая стало известно, что Панфилова доставили в НИИ имени Склифосовского с инсультом. Позже Варшавер сообщил, что у режиссера диагностировали воспаление легких. В начале июня Панфилова перевели из НИИ имени Склифосовского на реабилитацию в другое медучреждение.

Панфилову 89 лет. Режиссер и автор сценария фильмов "В огне брода нет", "Начало", "Прошу слова", "Васса", "Иван Денисович", "Мать" и других. Обладатель наград всех крупнейших киносмотров - в Локарно, Венецианского, Каннского, Берлинского и Московского международного фестивалей, лауреат премий "Ника" и "Золотой орел". Был женат на народной артистке СССР Инне Чуриковой, которая умерла в начале 2023 года.