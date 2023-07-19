Reuters: убежавший в КНДР военный США в 2022 году повредил машину полиции Южной Кореи

Военный признал вину по обвинениям в нападении и "нанесении ущерба общественной собственности" и заплатил $790 в качестве возмещения

ЛОНДОН, 19 июля. /ТАСС/. Американский военнослужащий, который без разрешения командования пересек межкорейскую границу со стороны Республики Корея и оказался в КНДР, ранее привлекался к суду в Сеуле, поскольку нанес повреждения машине южнокорейской полиции и оскорблял граждан и силовиков страны. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на судебные документы.

Первый инцидент произошел в одном южнокорейском клубе в сентябре 2022 года. В судебном документе, с которым ознакомилось агентство, говорится, что рядовой Трэвис Кинг несколько раз ударил мужчину по лицу. Дело удалось быстро урегулировать.

Через две недели южнокорейская полиция задержала Кинга - он участвовал в другом конфликте. В документе говорится, что военный не ответил на вопросы полиции при задержании и вел "себя агрессивно". После задержания, Кинг, сидя в полицейской машине, выкрикивал нецензурные выражения и оскорбления в адрес граждан, полиции и военных Южной Кореи. Кроме того, он несколько раз ударил ногой по двери полицейского автомобиля.

Суд в феврале 2023 года назначил, Кингу штраф в размере 5 млн вон ($4 тыс.). Военный признал вину по предъявленным ему обвинениям в нападении и "нанесении ущерба общественной собственности" и заплатил 1 млн вон ($790) в качестве возмещения.

18 июля Министерство обороны США подтвердило, что американский военнослужащий самовольно пересек демаркационную линию со стороны Республики Корея и был взят под стражу в КНДР. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, военного должны были доставить из Южной Кореи в США для дисциплинарного взыскания.

Как отметил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, Вашингтон пока не вступал в контакт с Пхеньяном в связи с инцидентом.