В Крыму не зафиксировали массовых отмен броней на отдых после ЧП

Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов сообщил, что отменили не более 10% забронированных туров

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Массовых отмен бронирования мест отдыха в Крыму после теракта на Крымском мосту и других атак ВСУ не наблюдается, доля отмененных туров не превышает 10%, написал в среду в своем Telegram-канале председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.

"По нашим данным, на 18 июля массовых отмен броней на отдых и оздоровление в республике после чрезвычайного происшествия на Крымском мосту не наблюдается. Данный показатель по Крыму не превышает 10 процентов от общего объема ранее забронированных туров", - написал он.

Константинов также сообщил, что наибольший показатель по отмене брони зарегистрирован в Керчи, - там от зарезервированных мест отказались более 20% туристов.

"Наибольшее количество аннулированных броней в Керчи - 20,7 процента. А в соседней Феодосии, напротив, из 34 работающих средств размещения 18 не имеет ни одного аннулирования тура. Конечно, по понятным причинам, наибольшее беспокойство у наших сограждан возникает по поводу отдыха и оздоровления детей в детских оздоровительных лагерях. Так, в Бахчисарайском районе аннулирована бронь на оздоровление 50 детей из Санкт-Петербурга в одной из детских здравниц", - говорится в сообщении.

Константинов добавил, что по данным администраций муниципальных образований, средства размещения относятся с пониманием к туристам и идут на смещение сроков выезда и заезда в связи с усложнением транспортной логистики.

Утром в среду глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о пожаре на войсковом полигоне в Кировском районе, из-за которого был перекрыт местный участок трассы "Таврида" с 118-го по 130-й километр. Для ликвидации пожара создан оперативный штаб, предполагается эвакуация более 2,2 тыс. человек из сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное. Эвакуированных жителей размещают в двух пунктах временного размещения, развернутых на базе школ в селе Первомайское и поселке Кировское. Пострадавших при ЧП нет.