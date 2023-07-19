19 июля, 12:58

МИД Британии предупредил туристов об экстремально высоких температурах в Европе

Рекомендации касаются туристов, планирующих посетить Грецию, Италию и Испанию

ЛОНДОН, 19 июля. /ТАСС/. МИД Великобритании предупредил туристов о рисках для здоровья в связи с экстремально высокими температурами в континентальной Европе. Сообщение, размещенное на сайте ведомства в разделе рекомендаций для путешественников, планирующих посетить Грецию, Италию и Испанию, сопровождается советами медиков относительно необходимых мер в условиях жаркой погоды.

Эксперты Национальной службы здравоохранения рекомендуют, в частности, держаться в тени (особенно в период с 11:00 до 15:00), пользоваться солнцезащитным кремом, носить головной убор и одежду из тонких натуральных материалов, а также избегать физических нагрузок.

Во вторник Всемирная метеорологическая организация (ВМО) предупредила о серьезных рисках для здоровья жителей Северного полушария из-за очень сильной жары. Согласно заявлению ВМО, на этой неделе в регионах к северу от экватора произойдет очередное повышение температур, в том числе в ночное время, что может обострить сердечно-сосудистые заболевания и привести к росту числа летальных исходов.

Температура воздуха в Турции сейчас достигает 45-47 градусов по Цельсию, в Греции - 46 градусов в тени. Метеопредупреждение наивысшего уровня объявлено в 20 крупных городах Италии. Температурный рекорд был установлен в Европе в 2021 году, когда на итальянском острове Сицилия воздух прогрелся до 48,8 градуса. 

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