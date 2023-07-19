Суд вступился за россиянина, купившего брендовые вещи в 846 раз дешевле реальных цен

Согласно материалам дела, волгоградец Станислав Анохин купил через мобильное приложение на сайте ЦУМа брендовую одежду по ценам от 19 до 129 рублей

ВОЛГОГРАД, 19 июля. /ТАСС/. Верховный суд РФ встал на сторону жителя Волгограда, который из-за технического сбоя на сайте ЦУМа приобрел брендовые вещи по ценам от 19 до 129 рублей, что в 846 раз ниже их фактической стоимости. Об этом говорится в определении судебной коллегии по гражданским делам.

Согласно материалам дела, волгоградец Станислав Анохин купил через мобильное приложение на сайте ЦУМа брендовую одежду по ценам от 19 до 129 рублей. После он получил от магазина уведомление о невозможности доставки товара и обратился в суд к ОАО "Торговый дом ЦУМ" с требованием предоставить заказанный товар. Торговая компания в свою очередь подала встречный иск о признании договора купли-продажи недействительным, заявив, что на сайте произошел технический сбой, из-за чего цены на товары стали отражаться некорректно - в 846 раз ниже фактических.

Суды трех инстанций встали на сторону магазина, однако Верховный суд РФ отменил их решения и направил дело на пересмотр в суд первой инстанции.

"Анохин С. Н. оформил заказ товаров и, оплатив их стоимость, осуществил акцепт оферты на заключение договора купли-продажи. То есть договор между сторонами был заключен, в связи с чем у продавца ОАО "Торговый дом ЦУМ" возникла обязанность по передаче товара покупателю", - следует из текста определения.

Как ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, заседание по этому делу пройдет в Дзержинском районном суде Волгограда 10 августа.