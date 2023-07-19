Пушилин вручил медаль Владлена Татарского "За освобождение Мариуполя" его матери

Врио главы ДНР поблагодарил мать военного корреспондента за то, что она вырастила сына настоящим патриотом

ДОНЕЦК, 19 июля. /ТАСС/. Врио главы ДНР Денис Пушилин передал матери военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина), который погиб в результате теракта в Санкт-Петербурге, медаль "За освобождение Мариуполя". Об этом Пушилин сообщил в Telegram-канале.

"Не успел при жизни, к большому сожалению, вручить медаль "За освобождение Мариуполя" Максиму Фомину, все мы его знаем как Владлена Татарского. Передал награду его маме, Равиле Ибрагимовне.", - написал Пушилин.

Врио главы республики добавил, что поблагодарил мать Фомина за то, что она вырастила сына "настоящим патриотом, смелым и решительным человеком, научила не скрываться от трудностей и не прятаться от врага, а напротив - бесстрашно смотреть ему в глаза".

"Противник не сумел победить Максима на поле боя и только подло, - в результате террористической акции - смог добраться до него, когда он был военкором, информировал людей о военной ситуации", - отметил Пушилин.

Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге во время своего творческого вечера. Ранения получили более 40 человек. В информационном центре Национального антитеррористического комитета заявили, что теракт был спланирован спецслужбами Украины.