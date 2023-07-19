Путин заявил о необходимости давать перспективы карьерного роста участникам СВО

По словам президента, нужно давать перспективы "не только в Вооруженных силах РФ, но и на гражданке"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости давать перспективы карьерного роста участникам спецоперации "не только в Вооруженных силах (ВС) РФ, но и на гражданке".

В заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" принял участие победитель конкурса управленцев "Лидеры России", доброволец СВО, временно исполняющий обязанности заместителя командира полка по военно-политической работе, начальник психологической службы полка Илья Штокман, который рассказал историю своей жизни и отметил, что уже девять месяцев находится в ЛНР. Штокман также пожелал Путину сил и здоровья.

"Здесь первый заместитель руководителя администрации [президента] присутствует - Сергей Владиленович Кириенко, он в зоне СВО часто бывает лично. Но я сейчас прошу его именно как зама руководителя администрации обращать внимание на таких людей, имея в виду перспективы их карьерного роста в интересах страны и не только в вооруженных силах, но и на гражданке", - сказал Путин.

Президент России также пожелал Штокману успехов. "Второе, надеюсь, что, получив и этот жизненный опыт вы вернетесь и в мирную жизнь, выполнив свои задачи там, где вы сейчас находитесь, и где, вы действительно очень нужны, и продолжите свою карьеру по жизни в самом широком смысле этого слова", - добавил Путин.