В Сибирском федеральном округе для борьбы с шелкопрядом обработали более 96 тыс. га лесов

В пресс-службе департамента лесного хозяйства по СФО отметили, что наибольшая площадь очагов сохраняется в Новосибирской и Омской областях

НОВОСИБИРСК, 19 июля. /ТАСС/. Лесные хозяйства Алтайского края, Иркутской, Новосибирской и Омской областей обработали более 96 тыс. га лесов для борьбы с сибирским и непарным шелкопрядом, вспышки которого были зарегистрированы в прошлом году. Об этом сообщил в среду ТАСС начальник отдела контроля и анализа, охраны и защиты лесов департамента лесного хозяйства по СФО Геннадий Долгушин.

"В этом году в Омской и Новосибирской областях, Алтайском крае и Иркутской области провели обработку, эффективность достигает 90 и более процентов. Обрабатывали, конечно, не все площади, а там, где это необходимо - вокруг поселков и дорог", - сказал Долгушин.

В пресс-службе департамента лесного хозяйства по СФО ТАСС уточнили, что для борьбы с сибирским шелкопрядом было обработано 26,88 тыс. га, с непарным - 69,28 тыс. га. Благодаря этому площадь распространения вредителей снизилась с начала года с 516 до 461,8 тыс. га. Наибольшая площадь очагов этих вредителей сохраняется в Новосибирской (123 тыс. га) и Омской (166 тыс. га) областях.

В Алтайское крае и Омской области в 2022 году вспышки вредителей были зарегистрированы впервые за шесть лет. Как отметили в пресс-службе, масштабная обработка лесов в прошлом году не проводилась.