Путин поддержал идею о создании единого кадрового резерва в сфере образования

Президент России отметил, что сейчас важно создавать инструменты движения по карьерной лестнице

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин согласился с тем, что в стране нужно сформировать единый кадровый резерв в сфере образования, отметил, что сейчас важно создавать инструменты движения по карьерной лестнице.

На заседании набсовета платформы "Россия - страна возможностей" Кристина Копотилова, финалист конкурса "Флагманы образования. Студенты", предложила создать в стране единый кадровый резерв в сфере образования, который бы позволил его участникам получать назначения на педагогические должности во всех регионах РФ. "Это хорошая идея", - заметил глава государства.

Он обратил внимание на то, что если в советское время за работу с кадровыми резервами отвечали партийные органы, то сейчас в стране "нужно создавать эти инструменты движения по карьерной лестнице в самом добром и хорошем смысле этого слова".

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, которую президент попросил прокомментировать прозвучавшую идею, указала на то, что педагогические кадры сейчас очень востребованы, особенно для сельских и отдаленных населенных пунктов. По ее словам, создание единого резерва кадров поможет молодым специалистам заблаговременно получить представление о том, в каких регионах педагоги сейчас особенно нужны. "Поэтому только поддерживаем [это предложение] и с "Россия - страна возможностей" будем в этом направлении работать", - пообещала Голикова.

"А как это сделать практически?" - поинтересовался глава государства. "В практическом плане мы <…> знаем, сколько нам нужно кадров, мы сейчас для себя оценили, что нам нужно порядка 22 тыс. для работы в школе", - пояснила вице-премьер. "Знаем, по каким регионам, знаем по каким населенным пунктам, понимаем, какой у нас набор в высшие учебные заведения педагогические специальности и в средние специальные, понимаем этот трек", - добавила Голикова. По ее словам, при условии создания кадрового резерва и поддержке со стороны платформы "Россия - страна возможностей" в стране расширятся возможности по подбору как педагогических, так и управленческих кадров для школы и для средне-специальных учебных заведений и детских садов. "Это реально", - заключила она. "Отлично", - сказал глава государства.

Копотилова в свою очередь предложила также разработать для участников этого кадрового резерва образовательную программу. "Надеюсь, что все будет реализовано, тем более все в этом заинтересованы", - ответил президент. Он также поинтересовался, продолжает ли его собеседница работать в детском саду, где и начиналась ее карьера. "Я работаю в детском саду, да, все верно, я работаю методистом", - ответила она. "Это очень здорово, что вы продолжаете работать, это значит, что призвание, которые вы когда-то в себе почувствовали, оно действительно ваше, это здорово", - заметил Путин.