"Почта России" запустила собственный турмаршрут по Петербургу и Ленинградской области

В пресс-службе компании отметили, что маршруты дополнены фактами из истории развития почты, статистикой и полезными советами для путешественников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. "Почта России" запустила тематический туристический маршрут по достопримечательностям Санкт-Петербурга и Ленинградской области, связанным с историей почтового сообщения. Проект подготовлен совместно с Русским географическим обществом (РГО), длительность предлагаемого маршрута составляет два дня, сообщили журналистам в среду в пресс-службе компании.

"В основе маршрутов проекта "Почтовый туризм" - популярные достопримечательности, на которые туристам предлагается взглянуть под новым, "почтовым" углом зрения. Их разработали сертифицированные гиды и эксперты "Почты России". Маршруты дополнены фотографиями из архивов конкурса РГО "Самая красивая страна", фактами из истории развития почты, статистикой и полезными советами для путешественников", - рассказали в пресс-службе.

В рамках маршрута, представленного для туристов на отдельном интернет-портале "Почты России", путешественникам предлагается узнать о том, как выглядел первый в России почтовый ящик, каким образом действовала голубиная почта, где находилась первая в мире почтовая пристань.

Любители филателии смогут ознакомиться с коллекцией марок во дворце канцлера империи Безбородко, а дети узнать историю открыток в Детском музее открытки на Петроградке. Также в рамках маршрута туристам предлагается проехаться по Царскосельской железной дороге и узнать историю зарождения железнодорожной почты в России.

Запуск маршрута по Петербургу и Ленинградской области стал развитием пилотного проекта "Почты России" "Почтовый туризм", запущенного в 2022 году. Тогда в качестве первых регионов путешественникам были предложены Карелия, Мурманская и Калининградская области.