Гендиректор РСВ заявил, что десятки тысяч победителей проектов смогли изменить свою жизнь

По словам Алексея Комиссарова, кто-то смог попасть на стажировку в лучшие компании, кого-то пригласили на госслужбу, многие поработали с персональным наставником

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Десятки тысяч победителей проектов АНО "Россия - страна возможностей" (РСВ) смогли благодаря этой платформе изменить свою жизнь. Об этом заявил генеральный директор платформы, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Алексей Комиссаров на заседании наблюдательного совета РСВ.

"Десятки тысяч победителей наших проектов благодаря участию в платформе "Россия - страна возможностей" действительно изменили свою жизнь. Кто-то смог попасть на стажировку в лучшие компании, кого-то пригласили на госслужбу, многие поработали с персональным наставником", - сказал он.

Наблюдательный совет платформы "Россия - страна возможностей" возглавляет президент РФ Владимир Путин. В него входят в том числе первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, помощники главы государства Максим Орешкин и Андрей Фурсенко, вице-премьеры РФ Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, руководители профильных министерств, глава Сбербанка Герман Греф.

Заседания набсовета проходят каждый год - Путин общается с финалистами конкурсов, выслушивает предложения, а по итогам формулирует поручения.

Платформа была создана по инициативе президента РФ в мае 2018 года. За 5 лет участниками ее проектов стали 20 миллионов человек из всех регионов России и 150 стран мира, а партнерами - более 1 500 компаний, вузов, государственных и общественных организаций.