В сенате Берлина не признали экоактивистов Letzte Generation преступной организацией

Поводом для проведения проверки стало расследование в отношении движения в федеральной земле Бранденбург

БЕРЛИН, 19 июля. /ТАСС/. Департамент юстиции сената Берлина отказался признать радикальное экологическое движение Letzte Generation ("Последнее поколение") преступной организацией. Об этом в среду сообщил журнал Der Spiegel.

Подобное решение было принято в результате проверки, проведение которой в мае инициировала сенатор по вопросам юстиции Фелор Баденберг. Таким образом, предыдущее отрицание берлинскими правоохранительными органами первоначальных подозрений в создании преступной организации, как пишет издание, не вызывает возражений.

"С точки зрения департамента, решения Бранденбурга могут быть применимы к ситуации в Берлине только в ограниченной степени", - приводит Spiegel заявление департамента юстиции берлинского сената. Однако это не исключает другой оценки в будущем. В настоящее время на рассмотрении в прокуратуре Берлина находятся порядка 2 тыс. дел в отношении экоактивистов Letzte Generation.

Поводом для проведения проверки стало расследование в отношении Letzte Generation в федеральной земле Бранденбург. Там существует подозрение, что движение можно охарактеризовать как преступную организацию. Расследованию предшествовали продолжающиеся с апреля прошлого года нападения экоактивистов Letzte Generation на объекты нефтеперерабатывающего завода в городе Шведт в Бранденбурге.

Letzte Generation призывает к более решительной борьбе с изменением климата, ограничению скорости на автомагистралях и снижению стоимости за проезд в общественном транспорте. Представители движения неоднократно подчеркивали, что будут проводить акции до тех пор, пока власти Германии не найдут оптимального решения.

Представители Letzte Generation регулярно перекрывают улицы в ФРГ, приклеивая себя к асфальту. Из-за акций радикалов приостанавливали работу аэропорты Берлина и Мюнхена, в музеях участники движения неоднократно портили произведения искусства. Согласно данным МВД Германии, с начала 2022 года участники движения Letzte Generation совершили 580 противоправных деяний, 740 человек были привлечены к уголовной ответственности. Глава ведомства Нэнси Фезер отмечала, что "для защиты климата действия экоактивистов совершенно бесполезны".