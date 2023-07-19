В Московском регионе в ближайшие шесть дней не ожидается ливней

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, прогнозируются лишь местами небольшие и кратковременные осадки

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Существенных осадков в Москве и Подмосковье не будет до вторника включительно. Непогода с ливнями перемещается в Костромскую, Ивановскую и Ярославскую области, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Фронт, который обусловил интенсивные осадки в Москве, быстро перемещается на северо-восток. Теперь сложная ситуация ожидает в Костромской, Ивановской, Ярославской областях - сильный дождь, гроза, град, усиление ветра. А в Москве в ближайшие дни осадков существенных не будет, прогнозируются лишь местами небольшие и кратковременные осадки", - сообщил он.

По словам Вильфанда, особенность прошедших осадков в Москве заключается в том, что они выпадали залпом.

"Особенность заключалась в том, что осадки выпадали залпово, квантово, пятнисто. Дело в том, что атмосферный фронт, проходил вчера через Москву в очень жаркий период, температура была 27-28 градусов. Воздушные массы были гораздо прохладнее за фронтом. Если бы он походил утром, то такой ситуации не было, потому что не было бы такой большой разницы и столкновения", - объяснил он.

Метеоролог рассказал, что особенно много осадков выпало за день 18 июля и ночь 19 июля в районе ВДНХ, Балчуга - 38 мм, Клину - 90 мм, Волоколамске - 63 мм, Наро-Фоминске - 48 мм, Дмитрове - 41 мм.