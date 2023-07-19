Путин заявил, что правда - лучшее оружие против пропаганды, поэтому на Западе закрыли RT

Глава государства прокомментировал выступление главного редактора интернет-портала Donbass insider

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Правда - лучшее оружие против лжи и пропитанной ложью пропаганды. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".

"Вы сказали: мы говорим правду постоянно. И, наверное, это самое острое оружие против лжи и пропитанной этой ложью пропаганды", - сказал он, комментируя выступление главного редактора интернет-портала Donbass insider, военного корреспондента Кристель Нэан.

"Именно поэтому везде закрывают, по сути, единственный наш информационный ресурс, направленный на западную аудиторию - это Russia Today", - добавил Путин.