Госдума приняла закон о праве Росгвардии иметь на вооружении военную технику

Документ заменяет используемый сегодня в законе термин "оружие" на термин "вооружение", под которым понимается совокупность оружия и технических средств его применения

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении и в целом законопроект о праве Росгвардии иметь на вооружении военную, в том числе тяжелую, технику.

Документ внесла на рассмотрение палаты группа депутатов Госдумы в понедельник, 17 июля. Авторами инициативы выступили председатели трех комитетов палаты: по обороне - Андрей Картаполов, по безопасности - Василий Пискарев, по информполитике - Александр Хинштейн. Изменения вносятся в закон "О войсках национальной гвардии РФ".

Документ заменяет используемый сегодня в законе термин "оружие" на термин "вооружение", под которым понимается совокупность оружия и технических средств его применения. Кроме того, используемый сегодня в законе термин "боевая техника" заменяется на "военная техника", под ней подразумеваются различные технические средства оснащения войск для боевой и повседневной деятельности.

В законе также устанавливается, что сотрудники войск национальной гвардии имеют право применять физическую силу, специальные средства, вооружения, а также военную и специальную технику. В частности, такую технику росгвардейцы смогут применять для освобождения заложников, защиты граждан, должностных лиц и военнослужащих, обеспечения безопасности при массовых беспорядках и в чрезвычайных ситуациях, остановки транспортного средства, если водитель отказывается остановиться, а также для пресечения деятельности незаконных вооруженных формирований, подавления сопротивления вооруженных лиц, отказывающихся выполнить законные требования, для пресечения движения беспилотных воздушных судов.