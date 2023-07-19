В Москве более 96% обращений за услугами в имущественно-земельной сфере поступило онлайн

Самым популярным в первом полугодии 2023 года стал сервис сверки финансово-лицевых счетов, которым воспользовались свыше 600 тыс. раз

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Более 96% обращений за услугами и сервисами в имущественно-земельной сфере поступило онлайн в Москве с начала года. Об этом в среду сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"В столице создана и развивается цифровая экосистема взаимодействия города, граждан и бизнеса. В имущественно-земельной сфере москвичам и предпринимателям доступно более 40 электронных продуктов. В первом полугодии поступило почти 730 тыс. запросов, из них свыше 96% - онлайн", - приводятся в тексте слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что предприниматели могут получить информацию о финансово-лицевых счетах, узнать статус договора с департаментом городского имущества, обратиться за получением земельного участка или дополнительным соглашением к договору аренды городской недвижимости.

Граждане могут узнать, например, номер в очереди на улучшение жилищных условий, приватизировать квартиру, заказать справки о правах на недвижимость, а также сменить статус помещения с жилого на нежилое.

"Самым популярным в первом полугодии 2023 года стал сервис сверки финансово-лицевых счетов, которым воспользовались свыше 600 тыс. раз", - цитирует пресс-служба министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.