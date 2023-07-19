В Петербурге в связи с саммитом Россия - Африка введут запрет на работы по благоустройству

По маршрутам следования гостей расположено более 1 600 объектов, требующих контроля, из них 1 148 - фасады нежилых зданий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Запрет на производство любых работ, связанных с благоустройством, установят в Петербурге с 20 по 30 июля в связи с проведением в городе саммита Россия - Африка. В том числе будут приостановлены работы по ремонту дорожного покрытия и замене инженерных сетей, сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора Петербурга Анатолия Повелия.

"В связи с саммитом Россия - Африка устанавливается запрет на производство любых работ, связанных с благоустройством, с 20 по 30 июля, в том числе должен быть остановлен ремонт дорожного покрытия, замена и реконструкция инженерных сетей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что вице-губернатор проверил готовность четырех районов Санкт-Петербурга к приему гостей саммита. По маршрутам следования гостей расположено более 1 600 объектов, требующих контроля, из них 1 148 - фасады нежилых зданий, 219 - зоны производства работ, остальное - территории и объекты улично-дорожной сети.

На набережной Обводного канала застройщики оперативно устраняют вандальные рисунки и надписи на ограждениях. На проспекте Стачек и Московском проспекте завершается дорожный ремонт. В кратчайшие сроки там будет нанесена дорожная разметка для обеспечения безопасности дорожного движения. Ограждения и водоналивные боны будут очищены от надписей и грязи. Заказчику работ поручено до 20 июля представить график устранения замечаний.

На Кубинской и Бассейной улицах уже установлены фасадные леса и оборудованы строительные городки. Работы на фасадах зданий также будут приостановлены до 30 июля. Особое внимание участники выездного совещания также уделили состоянию остановок общественного транспорта.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".