Патриарх Кирилл заявил об отсутствии реакции в мире на его обращение в защиту УПЦ

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Какая-либо реакция международного сообщества на обращения с просьбой защитить Украинскую православную церковь от усилившихся гонений украинских властей пока отсутствует. Об этом заявил в среду Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Архиерейском совещании в Московской духовной академии, отрывки из доклада предстоятеля распространила его пресс-служба.

"Несколько дней назад я направил предстоятелям поместных православных церквей, главам ряда иных христианских церквей, руководителям международных и правозащитных организаций письма, в которых призвал адресатов обратить внимание на происходящие гонения на Украинскую православную церковь и принять все возможные меры для защиты митрополита Павла от беззаконного преследования. <...> Возникает вопрос: как отнесутся к случившемуся европейские правители и особенно - громкоговорящие правозащитные организации? С нетерпением, хотя и не без сомнения, ожидаем реакции с их стороны. Пока реакции нет", - сказал патриарх.