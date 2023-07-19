После теракта на Крымском мосту через пункт "Джанкой" пропустили в 2,5 раза больше машин

Как сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Республике Крым, время прохождения контроля на выезде из республики в Херсонскую область не превышает 10 минут

ГЕНИЧЕСК, 19 июля. /ТАСС/. Пограничники за сутки после теракта на Крымском мосту пропустили через пункт пропуска "Джанкой" в 2,5 раза больше транспорта, чем сутками ранее. Об этом сообщили в среду ТАСС в пограничном управлении ФСБ России по Республике Крым.

"Только за прошедшие сутки через пункт пропуска "Джанкой" пропущено в 2,5 раза больше транспортных средств по сравнению с аналогичным прошлым периодом", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, пограничники предпринимают исчерпывающие меры для оперативного пропуска автотранспорта через административную границу между Крымом и Херсонской областью, время прохождения контроля не превышает 10 минут. "С понедельника, 17 июля 2023 года, введен временный упрощенный порядок пропуска транспортных средств, следующих на выезд с территории Республики Крым", - говорится в сообщении.

В Погрануправлении добавили, что автомобильные пункты пропуска "Джанкой", "Перекоп" и "Армянск" на севере Крыма при выезде в Херсонскую область продолжают работать в штатном режиме. "Пропуск лиц и транспортных средств не прекращался", - говорится в сообщении.