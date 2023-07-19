Путин заявил, что Россия будет помогать в карьере результативно работающим управленцам

Президент привел в пример врио губернатора Омской области Виталия Хоценко

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Россия будет помогать в карьере людям, результативно поработавшим на важнейших направлениях, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хотел бы вот что сказать - пример Виталия Павловича [Хоценко, врио губернатора Омской области] говорит о том, что мы стараемся и будем так делать дальше, а именно будем стараться помогать людям, которые положительно и результативно поработали на важнейших направлениях, помогать им двигаться дальше, расширять свои возможности, получать участки с большей ответственностью", - сказал он на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".