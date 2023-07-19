Мишустин заявил о взрывном росте внутреннего туризма в России

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Власти РФ фиксируют взрывной рост внутреннего туризма в стране, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании набсовета АНО "Россия - страна возможностей", комментируя выступление экскурсовода из Свердловской области, победителя конкурса "Мастера гостеприимства" Александра Савичева.

"Я сегодня только с председателем правительства [Михаилом Мишустиным] разговаривал, он сказал о том, что у нас внутренний туризм - он просто имеет характер взрывного роста", - сказал Путин.