19 июля, 13:27,
обновлено 19 июля, 13:41

Мишустин заявил о взрывном росте внутреннего туризма в России

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Власти РФ фиксируют взрывной рост внутреннего туризма в стране, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании набсовета АНО "Россия - страна возможностей", комментируя выступление экскурсовода из Свердловской области, победителя конкурса "Мастера гостеприимства" Александра Савичева.

"Я сегодня только с председателем правительства [Михаилом Мишустиным] разговаривал, он сказал о том, что у нас внутренний туризм - он просто имеет характер взрывного роста", - сказал Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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