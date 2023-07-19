В новом кампусе "Сенежа" смогут одновременно учиться 1,5 тыс. человек

Ректор мастерской управления Андрей Бетин подчеркнул, что главное внимание - не к новому кампусу, а к тому, "какую жизнь, ценности, смыслы" "вдохнут в эти стены"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Порядка 1,5 тыс. человек смогут одновременно обучаться в новом кампусе мастерской управления "Сенеж". Об этом сообщил заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" (РСВ), ректор мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин на заседании наблюдательного совета РСВ с участием президента РФ Владимира Путина.

"В этом году запускаем новый кампус мастерской управления. Всего лишь в 70 километрах от центра Москвы, на площади 85 гектаров, в живописном месте, на берегу озера Сенеж скоро появятся новые, современные, классные аудитории. К тому же 4 гостиничных корпуса на 500 номеров. Мы сможем одновременно обучать порядка 1,5 тыс. человек", - сказал Бетин.

Вместе с тем он подчеркнул, что главное внимание - не к новому кампусу, а то, "какую жизнь, ценности, смыслы" "вдохнут в эти стены". "Есть у нашей большой команды мечта - чтобы вы, Владимир Владимирович, День знаний в этом году провели в Сенеже. Позвольте вас пригласить в новый кампус мастерской управления 1 сентября", - сказал Бетин.

Путин поблагодарил за приглашение, заметив, что мастерская управления стала работать круглогодично, а это создает возможность "для ритмичной работы". "Постараюсь побывать у вас", - добавил он.

По словам главы государства, "ключевой вещью" является то, что работа в мастерской ведется "на благо России". "Важно, что делается, важны смыслы того, что вы там делаете", - отметил глава государства.