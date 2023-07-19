В Белгородской области почти 100 семей получили новое жилье взамен поврежденного

Люди предпочитают получить квартиры в Белгороде и Белгородском районе

ТАСС, 19 июля. Собственники 96 домов в приграничных районах Белгородской области получили ключи от нового жилья, которое приобретено для них взамен поврежденного из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила министр строительства региона Оксана Козлитина в ходе онлайн-брифинга.

"За текущую неделю ключи у нас получили собственники семи домовладений - уже заселено 96 жилых помещений. <...> На текущую дату у нас приобретено в собственность 526 жилых помещений, в конкурсной процедуре находится такое же количество на разных стадиях подписания контракта", - сказала она.

По данным Козлитиной, собственники 1 487 домовладений, поврежденных в приграничье, уже получили уведомления о праве на новое жилье, согласие на такой вид компенсации дали владельцы 1 434 домов, также определились с местом расположения новых жилых помещений 1 087 представителей от частных домовладений. По ее данным, в настоящее время люди вместо поврежденных частных домов предпочитают получить квартиры в Белгороде и Белгородском районе.

Ранее Козлитина сообщала, что в Белгородской области выявлено 1 755 поврежденных обстрелами ВСУ домовладений, собственники которых имеют право на компенсацию в виде нового жилья или выплаты денег, на 12 июля порядка 260 владельцев домов не обратились за получением компенсации. По словам министра строительства региона, удалось найти порядка 100 собственников поврежденного жилья, процесс затруднен из-за того, что многие из них находятся за пределами России, в том числе на Украине, в Италии, Турции и других странах.

По поручению президента РФ Владимира Путина Белгородской области было выделено 9,4 млрд рублей из федерального бюджета на приобретение новых жилых помещений для пострадавших жителей приграничья. Право на компенсацию имеют граждане, которые полностью утратили жилье, или оно стало непригодным для проживания в результате обстрелов, а также те, чьи домовладения расположены в населенных пунктах, где введен режим ЧС.

Готовые квартиры или строящиеся дома будут соответствовать площади пострадавшего жилья самих собственников, но собственники смогут также выбрать для себя жилье большей площади, докупив дополнительные квадратные метры. По словам Козлитиной, сегодня получить жилье большей площади с доплатой хотят владельцы порядка 10 домовладений, для этого для них будут открыты специальные счета, процедура пройдет в сопровождении властей региона. Она также добавила, что есть единичные случаи, когда собственники просят приобрести вместо одного помещения два отдельных.