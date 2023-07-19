Керченская паромная переправа будет работать с 05:00 до 21:00 мск

Министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко добавил, что для удобства пассажиров перевозчикам рекомендуется прибывать на переправу не позже шести вечера и не ранее пяти утра

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Керченская паромная переправа до особого распоряжения перейдет на рабочий график с 05:00 до 21:00 мск, сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.

"Для удобства пассажиров перевозчикам рекомендуется прибывать на переправу не позже 6 вечера и не ранее 5 утра, так как с 21:00 до 05:00 работа переправы будет приостановлена на регулярной основе до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Лукашенко также сообщил переправа в приоритетном порядке начала перевозку заказных автобусов с детьми.

"Рейсовые автобусы и организованные группы детей едут на Керченскую паромную переправу. <...> Все прочие заказные автобусы направляются через альтернативный сухопутный путь либо самостоятельно организовывают транспортировку своих пассажиров по мультимодальной схеме "автобус - электричка - автобус", - написал он.

Легковые автомобили в настоящее время следуют по Крымскому мосту.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, за сутки паромы перевезли более 1,8 тыс. пассажиров, а также 386 грузовых и 242 легковых автомобиля.

Во вторник работа переправы была приостановлена с 21:00 до 05:00 мск. В ГУ МЧС России по Республике Крым не назвали причину данного решения.