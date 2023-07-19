19 июля, 13:52

В Калининграде открыли мемориал памяти павших воинов ПВО Балтийского флота

Участники церемонии возложили цветы к подножью комплекса, почтили минутой молчания память павших в боях солдат и офицеров

КАЛИНИНГРАД, 19 июля. /ТАСС/. Мемориальный комплекс военнослужащим соединения противовоздушной обороны (ПВО) Балтийского флота, погибшим при выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции, открыли в среду в Калининграде. Он воздвигнут на территории штаба соединения ПВО, сообщили ТАСС в пресс-службе флота.

Мемориал представляет из себя большой постамент, по краям которого размещены устремленные в небо четыре пятиметровые зенитные ракеты, находившиеся ранее в арсенале вооружения соединения. В центре - большой камень-валун, привезенный с одного из полигонов флота, на прикрепленной к нему бронзовой пластине начертано: "Военнослужащим войск противовоздушной обороны, погибшим за Отечество в ходе специальной военной операции". Здесь же изображен орден Мужества и знак войск ПВО. В церемонии открытия мемориала приняли участие командующий Балтийским флотом вице-адмирал Владимир Воробьев, представители командования и военнослужащие соединения ПВО флота, администрации Калининграда, ветеранских и общественных организаций, юнармейцы.

Командующий флотом поблагодарил военнослужащих соединения противовоздушной обороны за тяжелый ратный труд в зоне специальной военной операции, за неоценимый вклад в защиту мирного неба над Калининградской областью. "Всех, кто не вернулся из боя, остался верен присяге и выполнил свой долг до конца, мы будем помнить всегда", - сказал вице-адмирал.

Участники церемонии возложили цветы к подножью мемориала, почтили минутой молчания память павших в боях с врагом солдат и офицеров соединения ПВО флота. Военнослужащие прошли торжественным маршем, отдав дань уважения героям. 

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