Омская область планирует провести первый в Сибири региональный кадровый конкурс

Врио губернатора Виталий Хоценко отметил, что такие конкурсы очень важны для решения проблемы кадров в субъектах страны

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко предложил провести в этом регионе первый в Сибири региональный кадровый конкурс, который поможет решить проблему дефицита кадров. Об этом он заявил в среду на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".

"Я обратился к [первому заместителю руководителя администрации президента] Сергею Владимировичу Кириенко, попросил методическую, организационную поддержку, потому что нужны навыки, чтобы провести качественно конкурс. Поэтому, если вы, [Владимир Владимирович], поддерживаете, проведем, оказывается, не только первый в Омске, но и в Сибири региональный кадровый конкурс. Очень хотим это сделать, есть запрос молодежи", - сказал Хоценко, обратившись к президенту.

Он отметил, что региональные конкурсы очень важны для решения проблемы кадров в субъектах РФ. "Дефицит кадров не только в отраслях экономики, но и на управленческих направлениях существенный и в региональных органах власти, и в местных, - добавил врио главы Омской области. - Желание у людей работать есть, омичи очень активные".

Наблюдательный совет платформы "Россия - страна возможностей" возглавляет президент РФ Владимир Путин. Также в него входят первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, помощники главы государства Максим Орешкин и Андрей Фурсенко, вице-премьеры РФ Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, руководители профильных министерств, глава Сбербанка Герман Греф и другие.

Заседания набсовета проходят каждый год, президент общается с финалистами конкурсов, выслушивает предложения, а по итогам формулирует поручения.

Платформа "Россия - страна возможностей" была создана по инициативе президента РФ в мае 2018 года. За 5 лет участниками ее проектов стали 20 млн человек из всех регионов России и 150 стран мира, а партнерами - более 1 500 компаний, вузов, государственных и общественных организаций.