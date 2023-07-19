В Обнинске запустили программу сопровождения беременных жен участников СВО

Для постановки на учет в женскую консультацию или при поступлении в роддом, кроме стандартного пакета документов, потребуется справка из военкомата, подтверждающая, что супруг является участником СВО

КАЛУГА, 19 июля. /ТАСС/. Программа индивидуального сопровождения беременных жен участников СВО начала работать на базе Клинической больницы №8 Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Обнинске Калужской области, участниками могут стать роженицы из всех регионов страны. Об этом в среду сообщила пресс-служба медучреждения.

"Клиническая больница №8 ФМБА России запустила программу сопровождения беременных жен военнослужащих СВО", - говорится в сообщении.

Для постановки на учет в женскую консультацию или при поступлении в роддом, кроме стандартного пакета документов, потребуется справка из военкомата, подтверждающая, что супруг является участником СВО.

Роженицы могут воспользоваться как полной программой, так и ее составляющими, в том числе выбрать врача для ведения родов. После родов предоставляется индивидуальное сопровождение женщины гинекологом, специалистом по грудному вскармливанию, психологом или индивидуальное педиатрическое сопровождение ребенка до года.

По программе женщинам выделяют одноместные палаты с душем, туалетом и телевизором, есть возможность посещения родными, а также имеется услуга круглосуточного пребывания в палате одного члена семьи или близкого человека.