Путин согласился с идеей открыть в Херсонской области подразделение "Лидеров России"

С соответствующим предложением выступил исполняющий обязанности министра промышленности и торговли региона Иван Сафронов

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение открыть в Херсонской области представительство "Лидеров России" с кадровым подразделением.

С предложением выступил исполняющий обязанности министра промышленности и торговли региона Иван Сафронов на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". "С платформой "Лидеры России" мы очень активно взаимодействуем и хотим предложить представительство в Херсонской области именно с кадровым подразделением. Это бы позволило сформировать межотраслевые команды, которые бы ускорили процесс интеграции и упростили бы интеграцию новых регионов. Это позволит жителям региона действительно почувствовать, что они живут в большой, единой и великой стране", - сказал он.

"Думаю, так и надо сделать. Я только рад буду это поддержать, хорошее дело", - сказал Путин.

Также Сафронов добавил, что основные направления деятельности в Херсонской области - запуск предприятий, которые находились в простое, привлечение инвесторов и оказание мер государственной поддержки. Кроме того, по его словам, развивается торговая инфраструктура, например, реализация проекта "Социальный хлеб" - включение в номенклатуру хлеба не дороже 18 рублей.

Наблюдательный совет платформы "Россия - страна возможностей" возглавляет президент РФ Владимир Путин. Также в него входят первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, помощники главы государства Максим Орешкин и Андрей Фурсенко, вице-премьеры РФ Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, руководители профильных министерств, глава Сбербанка Герман Греф и другие.

Заседания набсовета проходят каждый год - Путин общается с финалистами конкурсов, выслушивает предложения, а по итогам - формулирует поручения.

Платформа "Россия - страна возможностей" была создана по инициативе президента РФ в мае 2018 года. За 5 лет участниками ее проектов стали 20 млн человек из всех регионов России и 150 стран мира, а партнерами - более 1,5 тыс. компаний, вузов, государственных и общественных организаций.