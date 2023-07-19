Госдума приняла в I чтении законопроект об упразднении института договорной подсудности

В пояснительной записке разработчики указали, что это, в частности, позволит избежать ситуаций с неравномерным распределением дел в судах общей юрисдикции

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в среду в первом чтении законопроект об упразднении института договорной подсудности, когда по соглашению сторон можно изменить территориальную подсудность дела до его принятия судом к производству.

Документ внес в палату парламента 15 ноября 2022 года Верховный суд РФ. В Гражданском процессуальном кодексе предлагается признать утратившей силу статью 32 (договорная подсудность). В пояснительной записке разработчики указали, что это позволит избежать ситуаций с неравномерным распределением дел в судах общей юрисдикции, а также предотвратит споры участников правоотношений относительно подсудности конкретного дела. Возможность изменять территориальную подсудность по соглашению сторон сохранится только для дел с участием иностранных лиц.

В статье 29 (подсудность по выбору истца) предлагается указать, что иски, связанные с социальными выплатами и льготами, могут предъявляться также в суд по месту жительства истца. По мнению авторов законопроекта, это будет способствовать обеспечению доступа к правосудию гражданам, которые в силу возраста, состояния здоровья, материального положения нуждаются в особой защите.