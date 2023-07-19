Иконе "Троица" в храме Христа Спасителя поклонились 230 тыс. верующих

Реликвию привезут в реставрационный центр после экспонирования в храме 19 июля

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Около 230 тыс. верующих поклонились иконе "Троица" Андрея Рублева с 3 июня в храме Христа Спасителя в Москве. Об этом сообщил в среду ТАСС руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков.

"Всего за время нахождения иконы в храме Христа Спасителя ей поклонились 230 тыс. человек. В первый период, когда была информация, что икона будет в храме непродолжительное время, ежедневно приходило больше людей. Когда уже поступила информация, что икона будет до Дня памяти преподобного Сергия Радонежского, то количество приходящих к иконе стало более равномерным", - сказал он.

Святыня 3 июня была перевезена в храм Христа Спасителя и установлена в специальной капсуле в центре собора. Гендиректор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря Дмитрий Сергеев ранее сообщал ТАСС, что икону привезут в реставрационный центр после экспонирования в храме Христа Спасителя 19 июля.

"Троица" - один из шедевров русского иконописного искусства, написанный Андреем Рублевым в первой четверти XV века. В 1929 году по распоряжению Народного комиссариата просвещения РСФСР икона была передана в Государственную Третьяковскую галерею. 15 мая стало известно о решении президента РФ Владимира Путина передать эту икону из Третьяковской галереи Русской православной церкви. После Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр культуры РФ Ольга Любимова утвердили договор о передаче иконы Святой Троицы Троице-Сергиевой лавре в безвозмездное пользование. Договор заключен на 49 лет с возможностью дальнейшего продления.