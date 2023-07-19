Эксперт: бесконтрольный прием препаратов для прерывания беременности несет угрозу жизни

Главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью, профессор Наталия Долгушина подчеркнула, что принимать эти препараты нужно только в медорганизациях с лицензией на такой вид медицинской деятельности

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Практика безрецептурного отпуска и применения без врачебного контроля препаратов мифепристон и мизопростол, используемых для искусственного прерывания беременности, несет угрозу жизни и здоровью пациенток, сообщила в среду журналистам главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью, профессор Наталия Долгушина.

"Согласно инструкции по медицинскому применению, лекарственные препараты мифепристон и мизопростол могут отпускаться только в медицинские организации акушерско-гинекологического профиля, однако, к сожалению, практикуется их отпуск пациентам, в том числе и без наличия рецептов. Самостоятельный прием этих препаратов без контроля врача может обернуться серьезными, тяжелыми последствиями для здоровья", - сказала Долгушина.

Принимать эти препараты для искусственного прерывания беременности нужно только в медорганизациях с лицензией на такой вид медицинской деятельности, отметила она. Согласно порядку оказания медпомощи по профилю "акушерство и гинекология", а также клиническим рекомендациям, после приема лекарств врач должен наблюдать пациентку не менее двух часов. Это нужно, чтобы оценить состояние женщины и при необходимости оказать ей помощь.

"Прием данных лекарственных препаратов с целью искусственного прерывания беременности вне медицинской организации увеличивает риск осложнений и даже может закончиться летальным исходом для женщины, например, в случае не диагностированной внематочной беременности, беременности в рубце на матке или развитии аллергической реакции на лекарственный препарат", - уточнила Долгушина.

Накануне на пленарном заседании Госдумы министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что министерство разработало проект приказа о включении лекарств для искусственного прерывания беременности в перечень препаратов предметно-количественного учета. Сейчас в стране предметно-количественному учету подлежат, в частности, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества. Предлагаемая мера призвана обезопасить пациентов, считают в Минздраве.