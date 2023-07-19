В Таджикистане признали экстремистским издание Pamir News

Его сайт заблокирован

ДУШАНБЕ, 19 июля. /ТАСС/. Верховный суд Таджикистана признал экстремистским и запретил деятельность в республике интернет-издания Pamir News, сайт СМИ заблокирован, сообщили в Генпрокуратуре республики.

"Иск генерального прокурора Республики Таджикистан в интересах защиты основ конституционного строя, безопасности и суверенитета Республики Таджикистан был удовлетворен, а организация "Памир дейли ньюс" (Pamir daily news) или "Памир ньюс" (Pamir News) признана экстремистской организацией, а ее деятельность запрещена на территории Республики Таджикистан", - говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве отметили, что сайт издания заблокирован в Таджикистане, а также предупредили об уголовной ответственности за сотрудничество с ним. Согласно уголовному кодексу Таджикистана, участие в организации, признанной судом экстремистской, наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

По информации издания Pamir News, оно открыто в 2019 году и позиционирует себя как информационное агентство, созданное для освещения событий в Таджикистане в целом и в частности в Горно-Бадахшанской автономной области республики.