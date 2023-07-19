Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку перевезут на лечение в Москву

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил, что она находится в стабильном состоянии

ТАСС, 19 июля. Девочка, пострадавшая при теракте на Крымском мосту, будет перевезена на лечение в Москву, ее состояние стабильное. Об этом в ходе онлайн-брифинга сказал министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.

"Да, будут [перевозить в Москву], состояние [девочки] стабильное, без отрицательной динамики", - сказал он, отвечая на вопрос, будут ли ребенка перевозить в Москву.

По словам помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, девочка продолжит лечение в одном из ведущих детских федеральных учреждений, расположенных в Москве. "[Ее] медицинскую эвакуацию осуществляют специалисты Федерального центра медицины катастроф и наши коллеги из Краснодарского края", - пояснил журналистам Кузнецов.

Как сообщили ТАСС в администрации Новооскольского городского округа Белгородской области, в четверг в 11:00 мск состоится прощание с родителями девочки, которые погибли при теракте.