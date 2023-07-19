19 июля, 14:49

Путин считает, что все программы здравоохранения в России "направлены на человека"

Глава государства предложил руководителю проектов РСВ, врачу Дмитрию Атаманову сообщать об обнаружении пробелов

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Все программы здравоохранения в России "пациентоцентричны" и направлены на человека, считает президент РФ Владимир Путин.

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"Меня несколько удивляет, <...> что вы считаете, что нет пациента как ключевой фигуры в наших программах здравоохранения. У нас, наоборот, все настроено, все эти программы "пациентоцентричны", все направлено именно на человека", - сказал он на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" (РСВ), комментируя выступление руководителя проектов РСВ, врача Дмитрия Атаманова.

В своем выступлении Атаманов уточнял, что при подготовке руководителей учреждений здравоохранения, при анализе потребностей главврачей команда "поняла, что среди топ-10 самых актуальных тем не осталось темы пациента". "Но если вы считаете, что проблемы все-таки существуют, то значит чего-то мы там, наверное, недоработали. Будем вам благодарны, если вы в рамках своей работы в "Сенеже" покажете это, подскажете, - ответил Путин. - Я говорю без всякой иронии, потому что одно дело - то, что мы планируем, другое дело - практика, не всегда, наверное, все получается. Поэтому если вы видите какие-то пробелы, то мы будем рады воспользоваться вашими наработками".

Атаманов также предлагал расширить подготовку руководителей высокого звена в значимых социальных сферах: в культуре, в образовании, в социальной защите. "Конечно, почему нет, согласен полностью", - оценил Путин. 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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