Патриарх Кирилл назвал "лжеавтокефалией" провозглашение независимой Латвийской церкви

По мнению главы РПЦ, все это не может не ослаблять вселенское православие

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал "лжеавтокефалией" провозглашение светскими властями Латвии независимости Латвийской православной церкви. Об этом он заявил в среду на Архиерейском совещании в Московской духовной академии, отрывки из доклада предстоятеля распространила его пресс-служба.

"В настоящий момент речь идет о войне против православия, потому что все это не может не ослаблять вселенское православие. Фанар (краткое наименование Константинопольского патриархата по району Стамбула, где находится резиденция патриарха - прим. ТАСС) является в данном случае средством в руках умелых манипуляторов, и таким средством он является уже не один год. Мы можем вспомнить поддержку Константинопольским патриархатом обновленческого раскола в двадцатых годах прошлого столетия, раскольнические действия в Эстонии в 2000 году, когда мы ради церковного мира пошли на определенные компромиссы. Мы видим, как в этом году та же модель, что в Эстонии, выстраивается в Литве. Светские власти Латвии, вдохновившись ситуацией у соседей, решили пойти даже дальше, и сами провозгласили лжеавтокефалию Латвийской церкви", - сказал патриарх.

Ранее латвийские СМИ сообщили о том, что Латвийская православная церковь (ЛПЦ) на соборе ЛПЦ приняла обращение к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой предоставить ей статус независимой церкви. Сообщалось, что обращение принято в связи с внесением в стране изменений в закон о Латвийской православной церкви, которые устанавливают ее автокефалию.

Синод РПЦ принял постановление о том, что обращение Собора ЛПЦ по поводу статуса этой церкви рассмотрит Архиерейский собор РПЦ. Время проведения Архиерейского собора, который созывает по мере необходимости Поместный собор, пока не известно, ранее он был перенесен в связи с непростой международной обстановкой.